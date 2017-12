Shadow of the Tomb Raider - Neuer Teil offiziell bestätigt

Square Enix hat auf Twitter offiziell bekannt gegeben, dass ein neues Tomb Raider in Entwicklung ist. Mehr Details zum neuen Teil sollen allerdings erst 2018 enthüllt werden. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um Shadow of the Tomb Raider.

Square Enix hat auf Twitter offiziell bestätigt, dass ein neues Tomb Raider in Entwicklung ist. Es handelt sich hierbei offenbar um Shadow of the Tomb Raider, zu dem bereits Ende 2016 erste Gerüchte im Netz kursierten. Damals wurde ein Mitarbeiter von Square Enix in der Montrealer Metro mit einer Powerpoint-Präsentation zum Spiel entdeckt.

Lara Croft legt 2018 los

Auf Twitter erklärte Square Enix, dass im kommenden Jahr mehr Informationen zu Lara Crofts kommendem Abenteuer enthüllt werden. Die Reise soll im Einklang mit einem großen Event, womöglich die E3 2018 oder der Release des neuen Tomb Raider Films, beginnen. Zwischen der offiziellen Ankündigung und dem Release soll nicht viel Zeit liegen.

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) 7. Dezember 2017

Im Tweet sind keine Details zu Name, Plattformen oder Releasetermin angeführt. Nimmt man den jeweils ersten Buchstaben aller sechs Sätze, ergibt sich jedoch eine eindeutige Botschaft: SHADOW.

Die Ankündigung scheint nur noch eine Formalität zu sein.

