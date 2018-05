Shadow of the Tomb Raider - Der Fokus wird auch im neuen Teil auf dem Bogen liegen

In Shadow of the Tomb Raider werden Laras Zwillingspistolen als Markenzeichen nicht zurückkehren. Der Fokus wird auch im letzten Teil der Trilogie auf dem Bogen liegen.

Während die wohl bekannteste Archäologin und Videospielikone in den ersten Tomb Raider-Ablegern als Standardbewaffnung über zwei Pistolen verfügte, erhielt Lara Croft im Laufe der Geschichte immer neue Gadgets, Waffen und Fähigkeiten. Seit der Neuauflage der Serie im Jahr 2013 rückt der Bogen als neue Waffe in den Vordergrund. In dem dritten Teil der Trilogie, in dem eine deutlich jüngere Lara gespielt wird, wird der Fokus weiterhin auf dem Bogen liegen. Laut der zuständigen Entwickler von Eidos Montreal werden die bekannten Zwillingspistolen auch in Shadow of the Tomb Raider keine Rückkehr feiern.

"Für uns stellt das Spiel einen entscheidenden Punkt in ihrer Entwicklung dar. Doch wir werden Lara nicht in Shorts und Bikini stecken und ihr zwei Pistolen in die Hände drücken - darum geht’s in diesem Spiel nicht“, so Bisson. "Die zwei Pistolen sind einfach was Legendäres, etwas kultiges. Aber in dieser Trilogie ist der Bogen ihr Markenzeichen - wie es in zukünftigen Tomb Raider-Spielen sein wird, kann ich nicht sagen."

Ob die Zwillingspistolen nach dem Abschluss der Trilogie in einem neuen Ableger der Tomb Raider-Serie als Markenzeichen von Lara Croft zurückkehren werden, ist bislang also unklar. Welche Idee und Wünsche habt ihr für einen neuen Ableger? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC.