Shadow of the Tomb Raider - Erscheint in Deutschland völlig ungeschnitten

Shadow of the Tomb Raider wird hierzulande völlig ungeschnitten und mit einer USK-Freigabe ab 16 Jahren erscheinen. Dies hat Publisher Square Enix vor kurzem offiziell bekannt gegeben.

Gute Nachrichten für alle Tomb Raider-Fan: Der neueste Ableger der beliebten Adventure-Reihe Shadow of the Tomb Raider hat von der USK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten, wie Publisher Square Enix bekannt gegeben hat. Für die USK-Freigabe musste der Titel allerdings nicht beschnitten oder in irgendeiner Form verändert werden.

Damit erhalten wir hierzulande eine ungeschnittene Spielversion, die identisch mit der internationalen Fassung des Titels ist. Außerdem ist neben der deutschen Tonspur auch die originale englische Sprachausgabe mit dabei.

In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist - dem weltberühmten Tomb Raider.

In Shadow of the Tomb Raider werden Laras Zwillingspistolen als Markenzeichen nicht zurückkehren. Der Fokus wird auch im letzten Teil der Trilogie auf dem Bogen liegen. Alle Infos dazu:

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung.