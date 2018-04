Shadow of the Tomb Raider - Enthüllung nächste Woche, zusammen mit neuem Trailer

Square Enix wird nächste Woche Shadow of the Tomb Raider vollständig enthüllen. Dazu gehören sehr wahrscheinlich auch ein neuer Trailer und erstes Gameplay.

Nach und nach veröffentlicht Publisher Square Enix neue Informationen zu Shadow of the Tomb Raider, dem Abschluss der aktuellen Trilogie. Serienheldin Lara Croft darf sich noch einmal durch Höhlen kämpfen, Abhänge hinabstürzen und eine ganze Menge klettern.

In der kommenden Woche folgt die vollständige Enthüllung des neuen Teils. Dies gab der offizielle Twitter-Account der Serie bekannt und verweist auf den 27. April 2018.

Die große Historie der Leaks

Unklar ist, was genau Square Enix präsentieren wird. Es gilt als sicher, dass wir einen weiteren Trailer sowie erstes Gameplay-Material zu sehen bekommen. Shadow of the Tomb Raider soll am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Die Historie von Shadow of the Tomb Raider ist durchaus kurios. Kaum ein Spiel wurde so oft auf absurde Art und Weise geleakt: