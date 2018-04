Shadow of the Tomb Raider - Brandneue Screenshots und erster Trailer!

Square Enix hat brandneue Screenshots zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Im Rahmen eines ersten Gameplay-Events gab es zudem einen Trailer zu sehen, der vorab geleakt wurde.

Nach Monaten voller Teaser ist es endlich soweit: Publisher Square Enix hat erstmals konkrete Details zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Dazu gehören unter anderem auch mehrere Screenshots, die bereits gestern Abend durchs Netz kursierten.

Zu sehen ist Serienheldin Lara Croft vor einer Klippe, Lara Croft auf einer Totenmesse, Lara Croft mit einem Bogen, Lara Croft beim Einschlagen einer Fensterscheibe, Lara Croft beim Überraschungsangriff, Lara Croft in einem Gewölbe, Lara Croft in einer Flutwelle, Lara Croft vor einer Flutwelle, Lara Croft an einem Seil und Lara Croft im Wasser eines Gewölbes. Ganz viel Lara Croft eben. Ein Bild des Cover-Artworks gibt es auch - wir haben alles hier im Artikel eingebunden.

Shadow of the Tomb Raider im Trailer

Mittlerweile wurde der offizielle Trailer zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Eine erste Version kursierte bereits heute morgen durch das Internet, weil der Microsoft-Store diese im Quelltext erwähnte. Ihr könnt ihn euch weiter unten anschauen.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Vorbestellungen laufen schon:

