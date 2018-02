Shadow of the Colossus - Studio Bluepoint Games arbeitet an einem weiteren Remake

Die Entwickler des überragenden Remakes von Shadow of the Colossus arbeiten bereits an einem weiteren Remake eines Klassikers. Das ging kürzlich aus einer Stellenausschreibung hervor.

Die Mannen von Bluepoint Games zeigen sich für das Remake von Shadow of the Colossus verantwortlich. Sie haben mit der Inszenierung des Klassikers neue Maßstäbe gesetzt. Warum wir den Titel für das beste Remake für die PS4 halten, erfahrt ihr in unserem Test.

Shadow of the Colossus Das beste Remake der PS4-Geschichte

Nun stellt sich die Frage, was dürfen wir in Zukunft von Bluepoint Games erwarten? Jüngst stellte sich heraus, dass sich ganz offensichtlich bereits ein weiteres Remake in Arbeit befinden muss.

Welches Remake folgt?

Im Detail weist eine Stellenausschreibung darauf hin, dass ein "Senior Graphics Engineer" gesucht wird. Zum Aufgabenbereich gehört die Arbeit an einem neuen Projekt. Genauer gesagt wird die Verstärkung mit einem " klassischen Remake für die aktuelle Generation" betraut werden.

Auch wenn wir dadurch nicht wissen, um welchen Titel es sich genau handelt, so erfahren wir mit ziemlicher Sicherheit, dass ein weiteres Remake definitv in Planung ist. Vielleicht folgt nach Shadow of the Colossus möglicherweise noch Ico von Sony? Was meint ihr? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.