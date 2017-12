Shadow of the Colossus - Remaster auf der PS4 Pro mit 60 FPS oder 4K-Auflösung

Im Rahmen der PlayStation Experience gab es neue Informationen zum Remaster von Shadow of the Colossus. So sollen Spieler auf der PS4 Pro die Wahl zwischen einem grafisch aufwendigeren Modus oder einem Modus mit Fokus auf einer höheren Framerate haben.

Kaum ein Spiel ist so in die Geschichte der PlayStation 2-Ära eingegangen wie Shadow of the Colossus. Das Spiel des japanischen Team ICO bot seinerzeit ein atemberaubend emotionales Erlebnis, das seinesgleichen suchte. Doch schon damals war die technische Seite eine Hürde und wirklich flüssig lief das Spiel auf der PlayStation 2 nie.

Shadow of the Colossus Designer sandte Vorschläge zum Remake an Sony

Framerate oder höhere Auflösung gefällig?

Mit einer überarbeiteten Collection für die PlayStation 3 konnte das Problem zumindest teilweise behoben und das Spiel endlich halbwegs flüssig genossen werden. Doch wie sieht es mit dem Remaster für die PlayStation 4 aus, das von Grund auf neu von einem anderen Studio entwickelt und prinzipiell nur das Grundgerüst des Originals übernommen wurde? Diese Frage wurde jetzt von Sony im Rahmen der hauseigenen Messe PlayStation Experience beantwortet. Anhand von Gameplay-Material präsentierte das Unternehmen die Unterschiede zu den beiden Vorgängerversionen und zeigte den deutlichen Sprung, den der Titel im Laufe der Zeit gemacht hat.

Für Besitzer einer PS4 Pro wird sich diese Weiterentwicklung besonders bemerkbar machen, denn Shadow of the Colossus soll zwei unterschiedliche Grafikmodi bieten. Dies ist in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen und bezieht sich bei diesem Titel auf den Performance- und den Cinematic-Modus. Die erstgenannte Option legt den Schwerpunkt auf einen flüssigen Spielablauf und biete eine Framerate von 60 Bildern pro Sekunde. Wer jedoch gerne ein schärferes Bild haben möchte und den Fokus klar auf 4K-Gaming legt, wird mit dem Cinematic-Modus besser beraten sein, der eben jene Auflösung biete, aber dafür nur mit 30 FPS daherkommt.

Shadow of the Colossus erscheint am 6. Februar 2018 exklusiv für die PlayStation 4.