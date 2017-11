The Seven Deadly Sins - Anime-Adaption kommt nächstes Jahr mitsamt Collector's Edition

Bandai Namco hat mit The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia eine weitere Anime-Adaption in der Pipeline, die Anfang 2018 für die PlayStation 4 erscheinen soll. Jüngst wurde eine Collector's Edition angekündigt.

Die Mannen von Bandai Namco Entertainment haben sich einmal mehr einer Anime-Adaption verschworen. Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass auch die Anime-Serie The Seven Deadly Sins ein eigenes Spiel erhalten soll. Nun wurde zudem bekanntgegeben, dass The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia auch eine Collector's Edition erhalten soll.

Für Fans der Serie gibt es diverse Extras wie zum Beispiel eine Figur von Meliodas, oder ein exklusives Laser-Cell-Artwork, das vom Studio des Animes entworfen wurde.

Vorbestellerbonus und Release

Meliodas-Fans dürften also auf ihre Kosten kommen. Die reguläre Version des Spiels kann auch schon vorbestellt werden, die Collector's Edition befindet sich jedoch noch nicht im Vorverkauf. Alle Vorbesteller erhalten zudem einige Kostüme als kleines Special obendrauf. Zudem gibt es mit dem Start der neuen Anime-Staffel auch kostenlose Updates mit weiteren Inhalten.

Unterhalb der News haben wir den entsprechenden Ankündigungs-Trailer für euch eingebunden. Hier seht ihr einen kleinen Einblick in den Abenteuermodus mit Nebenquests, Hak Mama, "Sin Action"-Spezialattacken, den Duellmodus und vieles mehr! Der Titel erscheint am 9. Februar 2018 für die PlayStation 4.

