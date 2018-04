Serious Sam 4: Planet Badass - Neue Infos: Ego-Shooter wird auf der E3 vorgestellt

Serious Sam 4 wird auf der diesjährigen E3 zu sehen sein. Das hat der Publisher Devolver Digital nun unter anderem mit einem Trailer bestätigt.

Lange Zeit gab es kein Lebenszeichen von Serious Sam 4. Doch nun hat der Publisher Devolver Digital während der Reboot Develop Conference in Dubrovnik einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der euch auf das kommende Actionspektakel einstimmen soll.

Serious Sam kehrt endlich zurück!

Einige von euch werden sich erinnern, dass die ursprüngliche Ankündigung für den Titel bereits im Jahr 2013 von den Entwicklern bei Croteam vollzogen wurde. Nun knapp fünf Jahre später wird es endlich so weit sein. Die wichtigste Randnotiz umfasst wohl "See You At E3 2018". Hier werden wir dann weitere Infos erhalten.

Der vierte Ableger der durchgeknallten Ballerei lautet übrigens Serious Sam 4: Planet Badass, was bereits vermuten lässt, dass sie es mit Sam dieses Mal auf die Spitze treiben werden. Falls ihr euch die Wartezeit auf Serious Sam 4 verkürzen möchtet, dann schaut nachfolgend in den Teaser oder werft einen Blick auf unser E3-Special:

E3 2018 Die zehn heißesten Gerüchte