Serious Sam 4: Planet Badass - Massenschlachten mit mehr als 100.000 Gegnern gleichzeitig

In dem Action-Shooter Serious Sam 4: Planet Badass soll es Massenschlachten mit bis zu 100.000 Gegnern geben, die gleichzeitig im Spiel dargestellt werden.

Die Serious Sam-Reihe stand schon immer für absolut überzogene und abgedrehte Kämpfe gegen unzählige Gegnertypen. Der neueste Ableger Serious Sam 4: Planet Badass soll allerdings alles bisher Gewohntes noch einmal locker in den Schatten stellen und Spielern die größten Massenschlachten in der Geschichte der Serie ermöglichen.

Laut des stellvertretenden Chefredakteurs Kirk McKeand von der englischsprachigen Spielewebseite VG247, der den Titel innerhalb einer E3-Pressedemo bereits selbst gespielt hat, dürfen wir uns auf bis zu 100.000 Gegner freuen, die gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen werden, um uns das Leben so richtig schwer zu machen. Entsprechend hat Entwickler Croteam also nicht zu dick aufgetragen, als dieser versprochen hatte, die "Old-School"-Serie von Serious Sam zurückzubringen - aber "in einem noch größeren Maßstab".

The new Serious Sam has 100,000 enemies on-screen. 100,000.



You can mow them down in a combine harvester while firing dual uzis out the sides. — Kirk McKeand (@MckKirk) 14. Juni 2018

Serious Sam 4: Planet Badass soll für PS4, Xbox One sowie den PC erscheinen. Spieler werden alleine im Singleplayer oder im Multiplayer (lokal und online) gegen die Massen an Gegnern kämpfen können. Außerdem soll auch plattformübergreifendes Crossplay möglich sein. Einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit allerdings noch nicht.