Senran Kagura: Peach Beach Splash - Unser Test zum Wasserabenteuer

Wenn ihr den Sommer mit einem außergewöhnlichen Shooter noch ein bisschen beibehalten wollt, haben wir vielleicht etwas für euch: Publisher Marvelous hat vor wenigen Tagen Senran Kagura: Peach Beach Splash in Europa veröffentlicht.

Nachdem Senran Kagura: Peach Beach Splash auch bei uns in Europa nun seit wenigen Tagen erhältlich ist, haben wir uns für euch an den spritzigen Shooter gewagt. Neben vielen Charakteren aus der Spielreihe, konnten wir uns auch zwischen einer Vielzahl an Waffen und Accessoires entscheiden, bevor es in die Schlachten ging. Ob es ein feuchtfröhliches Abenteuer ist und ob ihr die Wasserpistolen lieber nicht in die Hand nehmen solltet, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

In Japan sind schon einige Teile der Senran Kagura-Reihe erschienen. Allesamt mit ebenso leicht bekleideten Animeschönheiten und aus europäischer Sicht eher fragwürdigen Storysträngen. In Japan sind die Teile ein Kassenschlager. Wir sind gespannt, wie gut oder schlecht der außergewöhnliche Shooter mit Jetpacks, Wassershotgun und Haustierskills bei euch ankommt.

Seit dem 22. September 2017 ist Senran Kagura: Peach Beach Splash in Europa auf PlayStation 4 erhältlich.

Seitenauswahl

Infos zu Senran Kagura: Peach Beach Splash