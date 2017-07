Senran Kagura: Peach Beach Splash - Erhält keine Altersfreigabe in Europa

Auch wenn Senran Kagura: Peach Beach Splash noch kein Releasedatum erhalten hat, gibt es jetzt neue Informationen zur Altersfreigabe in Deutschland.

Einge Vorgänger den Senran Kagura-Reihe bekamen bei Release eine USK von 12 Jahren. Vor ein paar Tagen gab es endlich auch die Einstufung für Senran Kagura: Peach Beach Splash. Der Strand-Shooter erhält allerdings keine Altersfreigabe und wird mit dem roten USK 18-Schild verkauft.

Bisher gibt es keine Stellungnahme zu dieser Entscheidung. Marvelous gab bekannt, dass die deutsche Version sich immerhin nicht von der Asiatischen unterscheide:

„Das Spiel bietet die gleichen Inhalte wie die PEGI- und OFLC-Versionen.“

Peach Beach Splash wird viele bekannte Charaktere und eine riesige Auswahl an Wasserpistolen beinhalten, die als Waffen im Spiel fungieren. Die leicht bekleideten Mädchen werden sich dann im Singleplayer Modus oder in 5-vs-5 Schlachten heftige Gefechte am Strand liefern.

In Europa und Nordamerika soll der Strand-Shooter im Sommer 2017 erscheinen. Ein genaues Releasedatum gibt es bisher noch nicht.

Seitenauswahl

Infos zu Senran Kagura: Peach Beach Splash