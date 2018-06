Sekiro: Shadows Die Twice - Soll noch schwerer als Dark Souls oder Bloodborne werden

From Software spricht über die Herausforderungen in Sekiro: Shadows Die Twice. Der Titel soll sogar noch schwerer werden als Dark Souls und Bloodborne.

Nach der Ankündigung von Sekiro: Shadows Die Twice machten sich die Spieler sorgen um den Schweregrad des Spiels. Im Detail fundierte diese Angst in der Möglichkeit zur Wiederbelebung, die nach dem Ableben des Hauptcharakters getroffen werden kann. Doch From Software gibt nun Entwarnung, der Titel soll sogar noch herausfordernder werden als die vorangegangenen Spiele!

Schwerer als Dark Souls

Der Director des Spiels und Präsident vom Entwicklerstudio From Software namens Hidetaka Miyazaki hat die Antwort gegenüber Gamespot verraten:

"Wenn du ein Spieler bist, der sich die nötige Zeit nimmt, die Dinge vorsichtig zusammensetzt und die Schwächen sowie die Positionierung der Gegner erst erlernt, alles genauestens beobachtet, wirst du eine großartige Zeit haben."

Und dabei spiele die dreidimensionale Umgebung insgesamt eine große Rolle, durch die sich eine Genugtuung beim Spieler breitmachen soll, wenn er beispielsweise die Umgebung untersucht und einen Weg findet, den Gegner zu überwältigen.

Dann gebe es da noch die anderen Spieler, die einfach in den Feind hineinrennen und "Katana-on-Katana" spüren möchten. Das Kreuzen der Klingen soll überaus intensiv ablaufen.

"Sie werden eine wirklich große Herausforderung erfahren, die wahrscheinlich sogar noch größer ausfällt als in älteren From-Spielen."

Demnach wird es für jeden Spielertypus eine richtige Erfahrung geben. Den Trailer zur Ankündigung von Sekiro: Shadows Die Twice findet ihr hier:

