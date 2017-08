The Secret World - TV-Serie unter anderem von Johnny Depp in Planung

Das MMORPG The Secret World aus dem Hause Funcom soll offenbar als TV-Serie umgesetzt werden. Die Produktion befindet in einer sehr frühen Phase. Als Produzent ist unter anderem der bekannte Hollywood-Schauspieler Johnny Depp mit an Bord.

Mit The Secret World veröffentlichten die Entwickler von Funcom im Jahr 2012 ein MMORPG, das auf ein völlig anderes Setting als bisher bekannt setzte. Der Titel ließ sich von den Werken H.P. Lovecrafts inspirieren und zeigte eine Welt, die von drei Geheimgesellschaften angeführt wurde: Den Templern, Illuminaten und Drachen. Das Spiel wurde in diesem Jahr von Electronic Arts erneut unter dem Namen The Secret World Legends veröffentlicht und fesselt einige Spieler an die Bildschirme.

Rang und Namen

Um die Welt von The Secret World noch weiter in das Bewusstsein der Menschen zu rücken, ist jetzt offenbar eine Umsetzung als Actionserie geplant. Diese TV-Serie befindet sich momentan zwar noch in einer sehr frühen Phase, kann aber schon mit einigen großen Namen der Branche auf sich aufmerksam machen. So wurden die Autoren James V. Hart und Jake Hart ins Boot geholt, die schon in der Vergangenheit mit anderen Serien einige Erfahrungen sammeln konnten. Der Kopf hinter der Serie soll Pam Veasey sein, die sich besonders mit der Serie CSI: New York einen Namen in Hollywood machen konnte.

Doch damit nicht genug, denn auch unter den Produzenten befinden sich bekannte Namen wie Christi Dembrowski, Gudrun Giggs, Sam Sarkar und last but not least - ein gewisser Johnny Depp. Der Hollywood-Schauspieler ist als Produzent an der Entwicklung der Serie beteiligt und kann somit seine Ideen mit in die Produktion einfließen lassen. Unbekannt ist hingegen noch, ob schon ein Sender gefunden wurde, der die Serie ausstrahlen möchte oder ob man gar auf einen der unzähligen Streaming-Dienste wie Amazon Prime oder Netflix setzen werde.

Serien zu Games ein Trend?

Das gesamte Setting von The Secret World dürfte eine gute Basis für eine bisher nicht dagewesene Serie bieten, die sich wohl nicht nur bei Fans des Videospiels einiger Beliebtheit erfreuen könnte. Auch andere Serien basierend auf Videospielen befinden sich aktuell in der Entwicklung: Neben einer Umsetzung des Adventures Myst plant das Unternehmen Paramount sogar eine TV-Serie zur Videospielreihe Battlefield.

Der Streaming-Dienst Netflix konnte mit der Ankündigung einer Serie zu den Büchern und Spielen der The Witcher-Reihe ebenfalls für einige Begeisterung sorgen. Es scheint fast so, als würde man zukünftig nicht mehr nur vermehrt Filme auf der Kinoleinwand zu sehen bekommen, sondern auch TV-Shows, die auf berühmten Videospielen basieren. Man darf gespannt sein, was uns in den nächsten Monaten zu diesem Thema noch erwartet.

