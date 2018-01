Secret of Mana - Square Enix zieht Remake für Nintendo Switch in Betracht

Square Enix ließ verlauten, dass sie das Feedback seitens der Secret of Man-Fans vernommen haben. Der Wunsch nach einer Switch-Version ist da, aber eine feste Zusage gibt es bisher noch nicht.

Wie es aussieht, könnte es auch einen Release von Secret of Mana Remake für die Nintendo Switch geben. Der Produzent Masaru Oyamada hat kürzlich mit USGamer über den Titel gesprochen und dabei die entsprechenden Hinweise gegeben.

Er spricht sich dahingehend aus, dass zum Start des Projektes noch keine Hybridkonsole seitens Nintendo angekündigt war. Doch nachdem sie das Remake vor einiger Zeit vorgestellt hatten, käme vielseitiges Feedback in Hinsicht auf eine potenzielle Switch-Version zutage.

"Die Stimmen wurden gehört, wir sind uns bewusst, dass die Leute eine Switch-Version wünschen. Und wir werden schauen, ob es möglich ist in der Zukunft, aber nichts ist bestätigt oder geplant."

Seiken Densetsu Collection im Westen

Außerdem sei angekommen, dass sich der Westen eine Lokalisation von der Seiken Densetsu Collection wünscht. Die Seiken Densetsu Collection enthält die ersten drei Seiken Densetsu-Spiele für die Nintendo Switch. Er gibt jedoch zu verstehen, dass der Fokus vorerst auf Secret of Mana liege, da sie sich hier im letzten Abschnitt der Entwicklung befänden. So sei es nicht einfach zu sagen, ob ein Release im Westen erfolgen werde. Er schließt es jedoch nicht ganz aus und so bleibt es vorerst abzuwarten, ob sich diesbezüglich in Zukunft noch etwas tut.

Secret of Mana Reveal-Trailer zeigt Remake zum RPG-Klassiker

So oder so erscheint das Remake von Secret of Mana demnächst am 15. Februar 2018 für die PlayStaton 4, PS Vita und den PC (Steam).