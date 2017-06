Sea of Thieves - Windows 10-Alpha startet dieses Wochenende

Entwickler Rare gab nun bekannt, dass die erste technische Alpha zur Windows 10-Version von Sea of Thieves bereits am Wochenende startet. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt.

Entwickler Rare werkelt noch immer fleißig an dem Piratenabenteuer Sea of Thieves. Damit das MMO sofort nach dem Release auch überzeugen kann, soll der Titel schon im Vorhinein so ausführlich wie möglich getestet werden, damit den Spielern am Ende keine bösen Überraschungen den Spielspaß verderben.

Hierbei setzt Rare aber nicht nur auf das eigene Team, auch die erwartungsvollen Interessenten konnten Sea of Thieves während mehrerer Alpha-Phasen schon ausprobieren. Neben jeder Menge Spaß für die Teilnehmer konnten so vom Entwickler natürlich noch mehr potentielle Spieler gewonnen und einige Fehler ausgemerzt und Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden.

Sea of Thieves auf dem Prüfstand

Rare kündigte nun an, dass am Wochenende auch eine technische Alpha für die Windows 10-Version des MMOs stattfinden wird. Am 20. Mai 2017 öffnen die Server drei Stunden lang für 1000 ausgewählte Spieler ihre Tore. Wer im Vorhinein also bereits Interesse angemeldet hat, sollte heute dringend seine Mails checken.

Seid ihr diesmal nicht dabei, müsst ihr aber nicht enttäuscht sein, denn vor Release sind noch weitere Veranstaltungen in der Art geplant, bei denen auch verschiedene neue Features vorgestellt werden sollen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!

Infos zu Sea of Thieves

