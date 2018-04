Sea of Thieves - Zu wenig Content: Rare will bald neue Inhalte ankündigen

Sea of Thieves leidet seit Release unter zu wenigen Inhalten, nun möchte Entwickler Rare den Befürchtungen der Spieler entgegenkommen. Schon bald sollen neue Inhalte offiziell angekündigt werden.

Sicherlich, Sea of Thieves macht durchaus Spaß, doch nach einiger Zeit kann dieser schnell verfliegen. Grund dafür sind viel zu wenige Inhalte, über die sich Spieler seit Release vielfach echauffiert haben.

Entwickler Rare geht in einem neuen Blogpost auf das Feedback der Community ein und verspricht, in Kürze erste Maßnahmen zu treffen. Man wolle den Wünschen der Spieler durch vielfach transparentes Verhalten entgegenkommen.

Die neuen Updates in Sea of Thieves

Im Zuge dessen soll in der kommenden Woche ein Video erscheinen, in dem neue Inhalte der kommenden Monate vorgestellt werden. Damit wolle man zeigen, wie genau man Sea of Thieves weiterentwickeln werde.

Rare verstehe, dass Spieler am liebsten sofort wissen wollen, wie die Zukunft des Spiels aussieht. Allerdings sei das Studio der Ansicht, dass man erst den „richtigen Plan“ brauche, um Sea of Thieves „richtig wachsen“ zu lassen.

