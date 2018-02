Sea of Thieves - Über 332.000 Spieler in der Closed Beta

Mehr als 330.000 Spieler nahmen insgesamt an der Closed Beta zu Sea of Thieves teil. Über 25.000 Hobby-Piraten streamten dazu außerdem über Twitch oder produzierten ein entsprechendes Video.

Die geschlossene Beta zu dem Piratenabenteuer Sea of Thieves dürfte ein voller Erfolg gewesen sein, schließlich nahmen über 332.052 Spieler an der Testphase teil und übertrugen zudem in großen Teilen ihre Erlebnisse auf YouTube, Twitch und Co.

Um genau zu sein streamten mehr als 25.000 Spieler den Titel oder produzierten ein entsprechendes Video dazu. Dabei wurden rund 14,5 Millionen Stunden an Gameplay angeschaut. Gemeinsam konnte eine Spielzeit von insgesamt zwei Millionen Stunden erreicht werden.

Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 für Windows 10 sowie Xbox One. Solltet ihr Besitzer eines Xbox Game Pass sein, müsst ihr euch den Titel nicht separat kaufen. Auch wir haben uns in die Closed Beta geworfen und verraten euch in unserer Preview unseren Ersteindruck des Spiels.

