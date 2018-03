Sea of Thieves - Todeskosten von Entwickler ersatzlos gestrichen

Offiziellen Angaben zufolge wollte Entwickler Rare eigentlich ein das sogenannte Death Cost-Feature für Sea of Thieves einführen. Dabei handelt es sich quasi um eine Todessteuer, die Spieler bei jedem virtuellen Tod in Form von Goldmünzen entrichten müssten.

Wenig verwunderlich ist diese Idee seitens der Community nicht allzu gut aufgenommen worden. Nun haben die Verantwortlichen offensichtlich auf das Feedback der Spieler gehört und die Todeskosten, die im PvP ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wäre, ersatzlos gestrichen. Auch zukünftig möchte Rare auf die Stimme der Community hören und das Feedback der Spieler entsprechend bei neuen Features berücksichtigen.

Letting everyone know we've heard the feedback and the proposed 'Death Cost' in #SeaOfThieves is, well, dead. We messed up with the messaging around this, and it's now gone. Thanks for the honest feedback & discussion on this. https://t.co/83pYg5HPbq