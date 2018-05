Sea of Thieves - Termin zu Inhaltsupdate The Hungering Deep bekannt

Rare hat nun bekannt gegeben, wann das Inhaltsupdate The Hungering Deep zu Sea of Thieves erscheinen wird und zudem einen passenden Trailer veröffentlicht.

Noch immer krankt das Piratenspiel Sea of Thieves an recht wenig Inhalt und eine daraus resultierende geringe Langzeitmotivation. Mit konkreten Infos zu weiteren Updates hielt sich der zuständige Entwickler Rare bislang meist zurück. Bekannt war bisher lediglich, dass im Mai das umfangreiche Inhaltsupdate "The Hungering Deep" erscheinen wird.

Darin enthalten sind...

Eine neue KI-Bedrohung

Crews müssen in einem einzigarten Event zusammenarbeiten

Neue Mechaniken

Neue Belohnungen

Wöchentliche Events

Nun haben die Verantwortlichen verraten, dass die neuen Inhalte am 29. Mai 2018 für Xbox One sowie PC erscheinen werden. Außerdem gibt es gleich noch ein passendes Video dazu, das wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Die Ziele für Sea of Thieves

Rare will mit den Updates folgendes bewirken: