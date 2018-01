Sea of Thieves - Start der Closed-Beta noch in diesem Monat

Sea of Thieves startet Ende Januar mit der Closed-Beta durch, an der alle Teilnehmer des Insider-Programms und Vorbesteller teilnehmen dürfen.

Die Entwickler aus dem Hause Rare haben sich dazu entschlossen, die Closed-Beta von Sea of Thieves in Kürze zu starten. Bereits in wenigen Wochen ist es so weit. Am 24. Januar 2018 dürfen sich hierzulande die Spieler ab 14 Uhr ins Piratenabenteuer stürzen.

Angepeilt werden sogar beide Plattformen. Ihr könnt an der geschlossene Beta via PC (Windows 10) oder via Xbox One-Konsole teilnehmen.

Vollversion, jedoch ohne "Überraschungen"

Wichtig zu erwähnen ist, dass es im finalen Spiel noch diverse "Überraschungen" geben soll, die in der Closed-Beta nicht gezeigt werden. Ansonsten erhaltet ihr aber Zugriff auf die Vollversion. Leider können nicht alle Spieler teilnehmen. Bis zum 1. Dezember 2017 hatten alle Interessenten die Chance, sich fürs Insider-Programm anzumelden. Alternativ dürfen aber auch alle Vorbesteller reinzocken.

Das Gute ist, dass ihr sämtliches Material weiterverwerten dürft, falls ihr beispielsweise Content auf YouTube hochladen möchtet oder Twitch-Streamer seid. Es gibt kein NDA und damit dürft ihr Bilder und Videos sowie Livestreams verbreiten. Der Titel erscheint am 20. März 2018.

