Sea of Thieves - Spieler beschweren sich über viel zu wenig Content

Seit gestern ist Sea of Thieves offiziell für Xbox One und PC erhältlich. Nun beschweren sich Spieler darüber, dass zum Launch viel zu wenig Content vorhanden sei. Man bekäme den Eindruck, dass das Spiel außer schönen Landschaften nichts bieten könne.

Mehrere Alphas, mehrere Betas und jetzt die Vollversion – Seit gestern ist Sea of Thieves offiziell erhältlich, doch die Spieler zeigen sich bislang wenig begeistert. An allen Ecken und Kanten fehle es an Content, so der Tenor.

Viele Kritiker loben zwar die schöne und hervorragend gestaltete Spielwelt, allerdings gäbe es dort schlichtweg nichts zu tun. Man müsse sich durchgehend mit repetitiven Sammelaufgaben beschäftigen, wirklichen Tiefgang könne man nicht erwarten.

Sea of Thieves Release: Day-One-Patch ist ein lustiges Gimmick

Early Access zum Vollpreis

Einige Spieler warnen neue Käufer deshalb davor, jetzt direkt zuzuschlagen und verweisen auf den Kaufpreis von 70 Euro, der nicht gerechtfertigt sei. Momentan sehe Sea of Thieves wie ein Spiel aus, dass im Early Access starten und maximal 20 Euro kosten sollte.

Entwickler Rare habe zwar bereits versprochen, Sea of Thieves mit neuen Inhalten zu unterstützen, der aktuelle Zustand sei jedoch nicht zu entschuldigen. Der unterhaltsamste Teil bestehe aus dem Zusammenspiel mit Freunden, allerdings gäbe es auch hier kaum etwas zu tun.

Sea of Thieves Gigantischer Kraken treibt in finaler Fassung sein Unwesen