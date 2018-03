Sea of Thieves - So werdet ihr zur Piratenlegende

In Sea of Thieves hat der erste Spieler nun den maximalen Rang 50 und damit den Status einer Legende erreicht. Zwar ist die Community über die Art und Weise seines Vorgehens weniger begeistert, dafür wissen wir aber nun, wie das Endgame des Piratenspiels aussehen könnte und was Piraten-Veteranen als Belohnung erhalten.

Das Piratenspiel Sea of Thieves ist erst in der vergangenen Woche veröffentlicht worden, da hat auch schon der erste Spieler den Rang einer Piratenlegende erreicht. Die Community ist davon allerdings so überhaupt nicht angetan, ganz im Gegenteil sogar. Denn der Streamer Prod1gyX hat sich den Status "Piratenlegende" nicht selber erarbeitet, sondern auf die Hilfe seiner Twitch-Follower zurückgegriffen. Dadurch konnte er Quests von befreundeten Piraten im letzten Moment abschließen und seine Erfahrungspunkte sehr schnell erhöhen, ohne dafür den Finger krumm zu machen. Auf Reddit kritisieren viele Spieler dieses Vorgehen, auch wenn es zu einem waschechten Piraten doch eigentlich ganz gut passt.

"Können wir uns bitte weigern, diesen Booster als den ersten Piraten mit Legendenstatus zu akzeptieren? Wenn Rare ihm im Spiel wirklich ein Denkmal setzt, werde ich das in jeder Lobby verschandeln. Aus Community-Sicht macht das Microsofts einzigen Grund, ihre Konsole zu kaufen, zu einem Witz. Einfach unmoralisch", so der Reddit-Nutzer UnfailingBeef.

So erhaltet ihr den Rang einer Piratenlegende

Spoiler: Um den Status einer Piratenlegende zu erhalten, müsst ihr bei allen drei Fraktionen im Spiel über maximalen Ruf verfügen. Dazu gehören die Gold Hoarders, die Merchant Alliance sowie die Order of Souls. Anschließend erscheint in einer Taverne ein mysteriöser Fremder, der euch neben neuer Kleidung, dem Titel einer Piratenlegende und einem neuem Shanty außerdem ein Rätsel mit auf den Weg gibt. Wenn ihr das neue Seemannslied in der besagten Taverne zum Besten gebt, erscheint eine Treppe zu einem völlig neuen Bereich: die Taverne der Legenden.

Die unterirdische Grotte beherbergt geisterhafte Händler, zahlreiche NPCs und eine Taverne, die erkundet werden kann. Wenn ihr den Piratenlord gefunden habt, erhaltet ihr Zugriff auf fortgeschrittene Versionen der Quests. Dabei sollen anscheinend alle Missionstypen zu einem großen Abenteuer kombiniert werden. Wahrscheinlich sind die Missionen aber einfach nur länger und es muss gegen stärkere Skelette gekämpft werden.

Bisher ist jedoch nicht ganz klar, was die Belohnungen genau sind. Laut des Entwicklers sollen zukünftig außerdem weitere Goodies für Legenden im Endgame warten.