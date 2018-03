Sea of Thieves - Piratenabenteuer ist für Microsoft ein großer Erfolg

Trotz zahlreicher Kritik seitens der Community ist der Piratentitel Sea of Thieves für Microsoft ein großer Erfolg. Schließlich handelt es sich bei dem Spiel um die sich am schnellsten verkaufende Marke in dieser Konsolengeneration.

Die Geschmäcker bezüglich des Online-Piratenspiel Sea of Thieves gehen sicherlich auseinander. Kritisiert werden unter anderem der hohe Preis, vergleichweise wenig Inhalt und dadurch fehlende Langzeitmotivation.

Trotzdem handelt es sich bei dem Titel für Microsoft um die sich am schnellsten verkaufende Marke in dieser Konsolengeneration. Über zwei Millionen Spieler sind inzwischen als Freibeuter unterwegs. Erst vor kurzem wurde der Meilenstein von einer Million Spielern erreicht. Der zuständige Entwickler bedankt sich in dem offiziellen Statement unter anderem bei allen YouTubern sowie der Community, die Sea of Thieves gestreamt und die Zuschauer mit ihrer Kreativität und ihrem Sinn für Spaß unterhalten haben.

"Mehr als 100.000 Spieler haben Sea of ​​Thieves seit dem Start gestreamt, was zu mehr als 10 Millionen Stunden in der letzten Woche geführt hat."

Mittlerweile haben sich mehr als 400.000 Spieler dem Xbox Club angeschlossen, um Piraten zu finden, mit denen sie Geschichten teilen können. Wie gefällt euch das Piratenabenteuer, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare.

Todeskosten von Entwickler ersatzlos gestrichen

Entwickler Rare hat die geplanten Todessteuern für das Piratenabenteuer Sea of Thieves ersatzlos gestrichen und damit auf das negative Feedback der Community gehört. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Sea of Thieves ist seit dem 20. März 2018 für Xbox One, Xbox One X sowie Windows 10 verfügbar.