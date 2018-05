Sea of Thieves - Neues Update 1.0.7 bringt private Crews

Durch ein neues Update können in Sea of Thieves ab sofort neben offenen auch private Crews erstellt werden, die für andere Spieler gesperrt sind.

Ab sofort steht ein neues Update zu dem Piratenspiel Sea of Thieves zur Verfügung, das den Titel auf die Versionsnummer 1.0.7 hievt und verschiedene Änderungen sowie ein lang erwartetes Feature im Gepäck hat. Das Update ist auf der Xbox One, der Xbox One X sowie dem PC (Windows 10) 800 Megabyte groß.

Offene und private Crews

Durch die Aktualisierung stehen in Sea of Thieves ab sofort zwei Arten von Crew-Typen zur Verfügung - offene und geschlossene Crews. Durch das bisherige Matchmaking-System waren alle Crews in Sea of Thieves permanent "offen". Verlässt bei einer offenen Crew beispielshalber ein Mitglied eine vierköpfige Gruppe, kann ein anderer Spieler nachrücken.

Durch eine entsprechende Option gibt es nun zusätzlich die Möglichkeit eine private Crew zu erstellen und die Gruppe somit für andere Spieler zu sperren. Dadurch können sich nur eure Freunde in eurer Crew mit reservierten Slots versammeln. Zukünftig soll es außerdem möglich sein während des Spiels dynamisch zwischen "Open" und "Closed" zu wechseln.

Weitere Änderungen und Verbesserungen, die mit Update 1.0.7 Einzug in Sea of Thieves erhalten haben, findet ihr in den Patch Notes auf der offiziellen Webseite.

