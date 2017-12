Im Frühjahr nächsten Jahres geht es auf die hohe See. Microsoft hat bei den Game Awards den Release-Termin von Sea of Thieves bekannt gegeben.

Lange mussten wir warten, jetzt ist es endlich offiziell: Microsoft hat den Release-Termin von Sea of Thieves bekannt gegeben.

Sea of Thieves wird am 20. März 2018 für Xbox One und Windows 10 erscheinen. Der Multiplayer-Titel wurde bereits 2015 enthüllt und sollte eigentlich bereits in diesem Jahr erscheinen, wurde dann aber verschoben.

Vor kurzem fand die Open Alpha statt:

