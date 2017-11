Sea of Thieves - Letzte Alpha-Phase für alle Spieler zugänglich

Die letzte Testphase für das Piratenabenteuer Sea of Thieves sticht schon bald in See. An dieser können alle Spieler teilnehmen und ihren Teil zur Entwicklung beitragen.

Seit der Ankündigung von Sea of Thieves im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz während der E3 2015, ist es vergleichsweise ruhig um den Titel geworden. Hin und wieder gab es zwar Testphasen und neue Trailer, doch der Titel schien nicht wirklich voran zu kommen. Das scheint sich jetzt zu ändern und wie Microsoft mitteilte, startet schon bald die finale Phase der Technical Alpha zum Piratenabenteuer von Rare.

Werdet zu Piraten!

Wie bereits erwähnt, gab es diese Testphasen schon häufiger, doch die Besonderheit ist diesmal, dass alle interessierten Spieler teilnehmen können. Bisher wurden aus den vielen Anfragen nur einige tausend Spieler zufällig ausgewählt und konnten sich gemeinsam mit Freunden ins verrückte Abenteuer stürzen. Dies bestätigte Microsoft jetzt auf der offiziellen Seite und bereitet damit indirekt auf den nahenden Release vor, der im Frühjahr 2018 stattfinden soll. Dabei lässt sich der Titel nicht nur auf der Xbox One ausprobieren, sondern auch auf Windows 10-PCs, was mithilfe des Play Anywhere-Programms ermöglicht wird.

Um an der Testphase teilzunehmen, müsst ihr euch nur bis zum 1. Dezember mit eurem Microsoft-Konto anmelden und dem Insider Programm beitreten. Die kostenlose Testzeit bietet euch Einblicke in allerlei neue Inhalte des Spiels und bietet die Gelegenheit weitere Wünsche einzubringen, bevor der Titel offiziell auf dem Markt erscheinen wird.

Schnappt euch also schnell eure Freunde und seid bereit als Piraten die Weltmeere unsicher zu machen. Sea of Thieves erscheint im Frühjahr 2018 für Xbox One und PC.

