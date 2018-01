Sea of Thieves - Hinweise auf riesige Kraken, Harpunen und Schiffsanpassungen

Während derzeit noch die Beta zu Sea of Thieves läuft, sind Hinweise auf neue Spieleelemente gefunden worden, die im fertigen Spiel vorhanden sein könnten.

Noch bis zum 31. Januar läuft die geschlossene Beta des Piratenspiels Sea of Thieves für Windows 10 sowie Xbox One. Alle Inhalte haben wir während unseres Ausflugs in der Testphase aber noch nicht zu Gesicht bekommen. In der Beta liegt der Fokus vor allem auf der Schatzsuche, während weitere Aufgaben, Kreaturen und Inhalte erst innerhalb der Vollversion folgen werden.

Sea of Thieves Startschwierigkeiten: Closed-Beta um zwei Tage verlängert

Monster und Schiffsanpassungen

Nun hat ein Reddit-Nutzer in den Dateien von Sea of Thieves einige interessante Entdeckungen gemacht, die unter anderem auf Riesenkraken hindeuten. Diese sollen Spieler mit ihren Tentakeln packen und sogar verspeisen können. Offenbar gibt es aber auch eine Möglichkeit diese Monster entsprechend zu bekämpfen.

So soll das eigene Schiff im fertigen Spiel angepasst und verändert werden können. Dazu gehören Elemente wie die Ankerwinde, die Kanonen sowie das Schiffsrad. Doch auch eine Harpune soll später in den Titel integriert werden, um Jagd auf die riesigen Monster des Meeres zu machen.

Solltet ihr die Beta gespielt haben, seid ihr sicherlich auch auf die Meerjungfrauen gestoßen, die euch zu eurem Schiff zurückteleportieren, sollte es sinken oder ihr zu weit abgedriftet werden. Die gefundenen Dateien weisen jedoch darauf hin, dass diese euch im weiteren Verlauf auch feindlich gesinnt sein können. Bislang ist jedoch unklar, welche von diesen Spielelementen tatsächlich in dem Titel auftauchen werden.

Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 für Windows 10 und Xbox One. Wir haben uns ebenfalls in die Beta gestürzt und berichten in unserer Vorschau von unseren Erfahrungen.

