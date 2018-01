Sea of Thieves - Gefängnisstrafe unter Deck für nervige Spieler

Spieler, die sich nicht an die Regeln des Kapitäns halten, können in Sea of Thieves in eine Gefängniszelle unter Deck gesperrt werden.

In Sea of Thieves könnt ihr alleine, zu zweit oder in einer Gruppe bestehend aus vier Spielern über die Weltmeere segeln. Dank Matchmaking kann ein Solo-Spieler aber auch einer Gruppe von drei Piraten beitreten und sich damit der Crew anschließen. Doch sollte die Kommunikation nicht funktionieren oder die drei Spieler nur auf ihren vierten Mann warten, hält das Spiel eine besondere Strafe bereit

Gefängnisstrafe für nervige Spieler

Nervige Spieler, die sich einfach nicht an die Befehle des Kapitäns halten, können in eine dunkle Gefängniszelle unter Deck gesperrt werden. Dazu müssen die anderen Spieler lediglich einen Vote abgeben und schon sitzt der Solo-Spieler dank Unterzahl hinter Gittern. Derzeit nutzen dieses Feature vor allem Spieler, die gerade auf ihren vierten Mann warten und den belegten Slot frei machen möchten.

Denn die Strafe hält so lange an bis der Gefangene von den anderen Spielern wieder freiwillig entlassen wird oder dieser genervt das Spiel beendet und dadurch der vierte Spieler seiner Crew joinen kann.

Damit möchten die Entwickler aber auch das Teamplay in Sea of Thieves fördern. Schließlich sollte den Befehlen des Kapitäns unbedingt Folge geleistet werden.

In Zukunft muss sich aber noch zeigen, ob das System wirklich Sinn ergibt oder einfach ein lustiges Feature darstellt, um die eigenen Mitspieler zu ärgern oder Solo-Piraten aus der Crew zu vergraulen.

