Sea of Thieves - Erste große Erweiterung The Hungering Deep bringt Riesen-Hai Megalodon

The Hungering Deep stellt die erste große Erweiterung zu Sea of Thieves dar und kann ab sofort völlig kostenlos heruntergeladen werden. Neben neuen Anpassungsmöglichkeiten, Bugfixes sowie Optimierungen dürfen sich Hobby-Piraten außerdem auf das Geheimnis rund um einen riesigen Hai freuen.

Mit dem Inhaltsupdate zu dem Piratentitel Sea of Thieves erhalten Spieler die erste große Erweiterung mit zahlreichen neuen Inhalten. Die Aktualisierung ist auf der Xbox One insgesamt 1,4 Gigabyte groß und steht allen Piraten kostenlos zur Verfügung. Die wohl interessanteste Neuerung ist ein neues KI-Monster, das in den Tiefen des Meeres sein Unwesen treibt. Um dieses zu finden müsst ihr mit eurer Crew zusammenarbeiten und die Geschichte um den Barden Merrick aufdecken.

Sea of Thieves Termin zu Inhaltsupdate The Hungering Deep bekannt

Auf der suche nach dem Riesen-Hai

In dem offiziellen Trailer zum neuen Update wird nicht nur Merrick vorgestellt, sondern auch ein riesiger Hai angedeutet, der neben dem Kraken als zweites Monster in Sea of Thieves integriert wird. Um den Riesen-Hai Megalodon zu besiegen, muss sich ebenfalls die gesamte Crew zusammenschließen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Ein Video, das den spannenden Kampf gegen den Megalodon zeigt, haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Sea of Thieves Guide: So findet und besiegt ihr den Megalodon

Offensichtlich macht der Fortschritt auch vor Piraten nicht halt. Mit neuen Sprachrohren ist nun die Kommunikation zwischen weit entfernten Schiffen möglich. Außerdem könnt ihr anderen Spielern ab sofort durch neue Flaggen signalisieren, ob ihr auf einen Kampf aus seid oder lieber in Frieden weitersegeln möchtet.

Solltet ihr Wert auf Individualisierung legen, werden euch die neuen Narben und Tätowierungen sicherlich gefallen. Mit der Trommel wird außerdem ein neues Instrument eingeführt. Schließlich warten auf euren Charakter und euer Schiff zeitlich begrenzte Belohnungen.

Die Ziele für Sea of Thieves

Rare will mit den Updates folgendes bewirken: