Rare gab nun bekannt, dass die erste technische Alpha zu Sea of Thieves bereits am nächsten Wochenende startet. Aus den vielen Bewerbern werden 1000 glückliche Spieler ausgewählt, die den Titel bereits verfrüht ausprobieren dürfen.

Rare werkelt derzeit noch fleißig am kommenden MMO Sea of Thieves. Doch um das optimale Spielerlebnis für alle Interessierten hervorzubringen, ist der Entwickler nun auf die Hilfe der Community angewiesen: Während der sogenannten technischen Alpha darf nämlich genau diese den Titel bereits antesten. Rare möchte das Feedback dann nutzen, um Fehler zu beheben und Wünsche und Anregungen der freiwilligen Versuchskaninchen in dem restlichen Entwicklungsprozess einzubeziehen.

Damit die Technik nicht gleich unter dem riesigen Ansturm zusammenbricht, ist die Alpha allerdings nicht offen, sondern nur für sogenannte 'Insider' zugänglich. Aus allen angemeldeten Freiwilligen werden dann 1000 ausgewählt, die den Titel erstmals vom 16. bis 18. Dezember 2016 ausprobieren können. Groß geplaudert werden darf über die dort erlebten Inhalte erstmal nicht, denn alle Teilnehmer müssen einer Verschwiegenheitserklärung zustimmen.

Kein Grund allerdings traurig zu sein, falls ihr diesmal noch nicht zu den Glücklichen gehört, denn Rare gibt uns im aktuellen Video zum Game schon einen groben Überblick über das, was da bald kommt. Den Clip findet ihr unterhalb dieser Meldung vor. Sea of Thieves erscheint für Xbox One und PC. Wer noch nicht bei der ersten Alpha dabei ist, muss auch deshalb nicht enttäuscht sein, weil vor dem finalen Release noch mehrere Testphasen geplant sind, damit die Spieler am Ende wirklich das bekommen, was sie sich wünschen.

