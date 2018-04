Sea of Thieves - Entwickler möchte Feedback der Spieler sammeln

Zahlreiche Spieler sind mit dem Piraten-Abenteuer Sea of Thieves von Microsoft und Rare unzufriedenn. In erster Linie betrifft die Kritik den derzeitigen Umfang des Titels sowie den recht hohen Preis. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass ab sofort ein entsprechendes Unterforum zur Verfügung steht, um das Feedback der Spieler zu sammeln. Mit diesen Informationen soll der Titel weiter optimiert und verbessert werden.

Sea of Thieves Zu wenig Content: Rare will bald neue Inhalte ankündigen

Offensichtlich scheint dieses Angebot von den Hobby-Piraten sehr gut angenommen zu werden, wie zahlreiche Beiträge belegen. Vor allem die Langzeitmotivation soll laut der Spieler durch zusätzliche Aktivitäten erhöht werden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Glücksspiel in den Tavernen von Sea of Thieves.

We've got a brand new section over on the Sea of Thieves Forums that are dedicated to your Game Feedback and Suggestions. Got anything you're just dying to share? Things you think would improve the pirate experience? This is the place for you! https://t.co/LHbvrq43v3 pic.twitter.com/LnigJCsbJt