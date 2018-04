Sea of Thieves - Entwickler enthüllen Inhalte der nächsten Monate

Rare hat die neuen Inhalte für Sea of Thieves offiziell enthüllt. Man wolle in den nächsten Monaten mehrere Updates veröffentlichen, die frische Features ins Spiel bringen. Damit wolle man das Versprechen einhalten, eine stetige Evolution der Welt durchzuführen.

So groß Sea of Thieves auch sein mag, wirklich viel Inhalt gibt es nicht. In einem neuen Entwickler-Video enthüllt Rare, welche Pläne man für die nächsten Monate zusammengestellt hat.

In mehreren Updates will das Studio neue Features, Welten und Belohnungen veröffentlichen. Damit werde man das Spiel, wie versprochen, nach und nach wachsen lassen und die Evolution der Spielwelt fortführen.

Sea of Thieves Entwickler möchte Feedback der Spieler sammeln

Die Ziele für Sea of Thieves

Rare will mit den Updates folgendes bewirken:

Spieler auf interessanten Wegen zusammenbringen, um verschiedene Arten von Aufeinandertreffen zu bewirken

Die Welt bereichen, in der sich die Spieler befinden

Spielern neue Wege zum Spielen geben

Spielern zahlreiche Arten von Zielen und Belohnungen bieten

Das Abenteuer zur Piratenlegende (und darüber hinaus) erweitern

Neu im Mai und Sommer bei Sea of Thieves

Sicherlich, derzeit hält sich der Entwickler mit konkreten Informationen ziemlich vage. Bekannt ist immerhin, dass im Mai das „The Hungering Deep“-Update erscheinen soll. Darin enthalten sind...

Eine neue KI-Bedrohung

Crews müssen in einem einzigarten Event zusammenarbeiten

Neue Mechaniken

Neue Belohnungen

Wöchentliche Events

Ja, ziemlich schwammige Formulierungen, wissen wir. Im Sommer gibt es diese Inhalte, wobei ein konkreter Termin derzeit nicht bekannt ist:

Neuer Schiffstyp

Neuer Abschnitt der Spielwelt, den ihr erkunden dürft

Neue Mechanike

Neue KI

Neue Belohnungen

Sea of Thieves Haustiere, legendäre Schiffe und feindliche Meerjungfrauen