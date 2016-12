Mit Sea of Thieves schmiedet das Entwicklerstudio Rare gerade an einem ganz heißen Eisen, das schon viele Preise gewinnen und die Community samt Fachpresse im Sturm erobern konnte. Wer noch vor dem Release selbst zum Pirat werden möchte, muss 'Insider' werden.

Rare hat für ihr kommendes MMO Sea of Thieves das sogenannte Insider-Programm veröffentlicht, welches interessierten Spielern ermöglicht, an einer Art Beta für den kommenden Titel teilzunehmen, der weit vor Release Zugriff auf das Gameplay bietet.

Wie werde ich ein Insider?

Auf der offiziellen Webseite zu Sea of Thieves kann man sich ganz regulär als Insider anmelden, muss dann aber auf das Glück hoffen - nicht jeder wird automatisch dafür ausgewählt, nur einige haben die Chance dazu. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass man einen Xbox Live-Account besitzt oder extra für das Spiel erstellt. Es ist davon auszugehen, dass diese auch auf dem PC akzeptiert werden.

Wann dann die Beta-Einladungen für die Insider kommen, ist derzeit unklar, sollte aber nicht all zu lange dauern. Ist man Teil des Programms, so bitten die Entwickler um zahlreich Feedback in Form von Umfragen und Co.

Im untenstehenden Video könnt ihr Euch den Beitrag zum Insider-Programm nochmal in Ruhe anschauen. Viel Spaß!

