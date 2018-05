Sea of Thieves - 50 Prozent wollten nach Gratis-Test nicht weiterspielen

Rund die Hälfte aller Spieler innerhalb des Release-Monats von Sea of Thieves soll durch den zeitlich begrenzten Xbox Game Pass in den Titel geschaut haben.

Microsofts Piraten-Game Sea of Thieves ist seit dem 20. März 2018 für Xbox One sowie PC im Handel erhältlich. Obwohl Entwickler Rare einige Kritik in Bezug auf fehlende Inhalte über sich ergehen lassen musste, handelt es sich bei dem Titel für Microsoft um die sich am schnellsten verkaufende Marke in dieser Konsolengeneration. Über zwei Millionen Spieler sind derzeit angeblich als Freibeuter auf den virtuellen Meeren unterwegs.

Wie erfolgreich ist Sea of Thieves?

Wie die Analysten von SuperDataResearch nun aber berichten, seien die Nutzerzahlen stark durch den Xbox Game Pass verfälscht worden. Im Launch-Monat März gab es auf der Xbox One 1,7 Millionen monatliche aktive Nutzer. 283.000 Spieler waren es hingegen auf dem PC. Die Hälfte aller Spieler soll allerdings durch den zeitlich begrenzten Xbox Game Pass in den Titel geschaut haben.

Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist eine Art „Netflix für Spiele“ und bietet schon jetzt mehr als 100 Games an. Die Mitgliedschaft kostet lediglich 10 Euro im Monat und bietet in der Zeit unbegrenzten Zugang auf alle im Pass enthaltenen Spiele. Zudem sind alle Exklusivtitel der Xbox One in dem Pass enthalten. Das heißt, dass ihr beispielsweise den kommenden Zombie-Titel State of Decay 2 als Xbox Game Pass-Mitglied direkt zum Release kostenlos spielen könnt. Bevor ihr euch allerdings für ein Abonnement entscheidet, kann der Service 14 Tage lang getestet werden.

Wie viele Spieler Sea of Thieves also wirklich erworben haben, kann aus den Daten nur sehr schwer herausgelesen werden. Unklar ist, ob Microsoft in nächster Zeit weitere Verkaufszahlen veröffentlichen wird, die auf den langfristigen Erfolg des Titels schließen lassen.