Scalebound - Microsoft plant offenbar eine Neuankündigung

Das eingestellte Spiel Scalebound könnte offenbar erneut auf der E3 vorgestellt werden. Microsoft verlängerte die Markenrechte am Action-Rollenspiel. Für die Entwicklung scheint jedoch nicht mehr Platinum Games zuständig zu sein.

Als Anfang des Jahres mitgeteilt wurde, dass das Action-Rollenspiel Scalebound eingestellt werden würde, war die Enttäuschung groß. Scalebound gehörte seit der Ankündigung zu den größten Titeln, die Microsoft exklusiv für die Xbox One und den PC veröffentlichen wollte. Mit Platinum Games zog man sogar den wahrscheinlich größten Fisch in dem Bereich der Action-Rollenspiel als Entwickler an Land. Nach der Einstellung des Titels wurden jegliche Hinweise auf eine Veröffentlichung von Microsofts Seiten entfernt und das Spiel schien endgültig in die Tiefen des Vergessens zu versinken.

Eine überraschende Wiedergeburt

Jetzt verlängerte Microsoft unerwartet die Markenrechte an Scalebound, was für eine Wiedergeburt des Spiels spricht. Dies passt auch mit dem Insider-Bericht des Twitter-Users X-Rays zusammen, der mitteilte, dass sich Scalebound wieder in Entwicklung befände. Interessant ist außerdem, dass offenbar nicht mehr Platinum Games mit dem Titel betraut ist, sondern auf ein "Microsoft-nahes Team" gesetzt werde. Weitere Informationen sollen demnach in Kürze folgen.

Das klingt stark danach, dass Microsoft für die diesjährige E3 eine erneute Ankündigung plant und damit für eine große Überraschung sorgen könnte. Ob das Spiel wirklich lebt und wie es schlussendlich aussehen wird, erfahren wir wohl in den nächsten Wochen.

