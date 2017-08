Saurian - Überlebens-Simulation ist als Early Access-Titel erschienen

Seit einigen Tagen befindet sich der Dinosaurier-Simulator Saurian in Steams Early Access-Phase. In dem Titel steuert der Spieler einen Dakotaraptor und muss sich dabei vor allem vor Fressfeinden in Acht nehmen und überleben.

Das Überlebensspiel Saurian startete als Crowdfunding-Projekt und befindet sich seit wenigen Tagen in der Early Access-Phase. Das Entwicklerstudio Urvogel Games LLC hatte im Juni 2016 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die über 220.000 US-Dollar einbrachte. Das Ziel lag darin einen Dinosaurier-Simulator zu schaffen, der wissenschaftlich korrekt die Verhältnisse zum Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren wiedergibt.

In dem Titel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Dinosaurier-Jungtiers und muss sich vor allem vor anderen Fressfeinden in Acht nehmen. Das Ziel besteht daraus, so lange zu überleben, bis die Spielfigur zu einem erwachsenen Saurier mit neuen Fähigkeiten herangewachsen ist.

Da es sich bei Saurian momentan noch um einen Early Access-Titel handelt, gibt es lediglich den Dakotaraptor als spielbare Figur, weitere Dinos wie ein T-Rex, ein Triceratops und ein Pachycephalosaurus sollen allerdings noch folgen. Im fertigen Spiel sollen laut der Entwickler mehr als 25 verschiedene Dino-Arten enthalten sein. Weiterhin ist ein Multiplayer-Modus sowie VR-Unterstützung geplant. Saurian kann bei Steam für rund 20 Euro erworben werden.

