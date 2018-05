Saturn - Weekend-Deals: PS4 + God of War + FIFA 18 und mehr zum Spitzenpreis!

Bei Saturn gibt es an diesem Wochenende zahlreiche Angebote. Besonders interessant ist ein PS4 Slim-Bundle mit God of War und FIFA 18 für nur 288 Euro.

Nur an diesem Wochenende könnt ihr euch zahlreiche Schnäppchen sichern: Bei den Weekend-Deals von Saturn bekommt ihr zahlreiche Angebote auf mehrere Spielehits. Nur noch bis zum morgigen Sonntag, den 20. Mai läuft die Große Marvel & DC-Aktion. Wähle aus allen Marvel- und DC-Filmen und erhalte den günstigsten Artikel kostenlos.

Konsolenangebote bei Saturn

Bis zum 27. Mai 2018 habt ihr noch die Möglichkeit eine PlayStation 4 Slim mit 500 GB im Bundle mit FIFA 18 sowie God of War für nur 288 Euro abzustauben. Normalerweise wird die PS4 Slim bei Saturn für 299 Euro angeboten. Ihr spart also bereits bei der Konsole 11 Euro, während ihr FIFA 18 sowie God of War im Wert von 104,99 Euro kostenlos dazu erhaltet. Damit spart ihr insgesamt 115,99 Euro!

Wenn ihr lieber zu einer Xbox One greifen möchtet, könnte folgendes Bundle womöglich interessant für euch sein. So erhaltet ihr ebenfalls bis zum 27. Mai 2018 Microsofts Xbox One X mit 1 TB samt FIFA 18 für 488 Euro. Hier spart ihr beim Kauf satte 40 Euro!

Ihr seid Marvel- und DC-Fan? Dann schnappt euch 3 Blu-rays und DVDs zum Preis von 2!

Noch mehr Angebote? Bei Amazon gibt es immer welche:

Destiny 2 für 10 Euro bei Humble Bundle

Beim Humble Monthly erhaltet ihr diesen Monat Destiny 2 für nur 10 Euro. Wie immer gibt es sieben weitere Spiele als Bonus obendrauf. Zudem ist jetzt bekannt, was ihr für den Mai erhaltet. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Humble Bundle Destiny 2 für 10 Euro im neuen Juni-Monthly

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn, Amazon und Humble Bundle handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.