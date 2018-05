Saturn - Spart 60 Euro beim Kauf einer PS4 Slim und erhaltet FIFA 18 gratis

Derzeit erhaltet ihr bei Saturn beim Kauf einer PS4 Slim einen Direktabzug von 60 Euro. Außerdem gibt es FIFA 18 kostenlos oben drauf.

Derzeit hat der Online-Händler Saturn ein lohnendes Angebot am Start, das besonders für Spieler interessant sein dürfte, die derzeit noch keine PS4 besitzen. Entscheidet ihr euch im Online Store für eine PlayStation 4 mit 500 Gigabyte in Schwarz mit den Spielen That's You!, Hidden Agenda und Wissen ist Macht bzw. für die PS4 Slim mit 500 Gigabyte in Silber mit einem zweiten Controller, erhaltet ihr FIFA 18 kostenlos dazu. Außerdem gewährt euch Saturn im Warenkorb einen satten Direktabzug in Höhe von 60 Euro.

PS4 - Aktion: So geht's

Konsole in den Warenkorb legen FIFA 18 in den Warenkorb legen Bestellung abschicken (Ihr erhaltet einen Direktabzug von 60€. Außerdem wird der Preis von FIFA 18 automatisch abgezogen)

Damit könnt ihr die schwarze PS4 Slim für gerade einmal 263,99 Euro abstauben, während die silberne Konsole mit 290,99 Euro zu Buche schlägt. Die Aktion ist nur noch bis zum 14. Mai 2018 um 9 Uhr gültig. Wenn das Angebot für euch interessant ist, solltet ihr euch also nicht allzu lange Zeit lassen.

