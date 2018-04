Saturn - Neue Spar-Aktion: 3 Spiele für 79 Euro

Bei Saturn ist eine neue Schnäppchen-Aktion gestartet. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch 3 Spiele für nur 79 Euro sichern. Mit dabei sind GTA 5, Wolfenstein 2 und Rainbow Six: Siege.

Bei Saturn gibt es aktuell eine neue Schnäppchen-Aktion für Gamer. Sichert euch aktuelle Spiele und bekannte Klassiker zum absoluten Rabattpreis. Wählt dazu einfach aus der entsprechenden Aktion drei Titel aus und erhaltet diese zum Preis von 79 Euro.

"So geht’s: Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen. Rückgabe online nur wenn alle drei Titel zusammen zurückgegeben werden. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten."

Bei „3 für 79“ gibt es Games wie Destiny 2, Wolfenstein 2, Rainbow Six: Siege, Star Wars: Battlefront 2 sowie GTA 5. Die Aktion läuft noch bis zum 3. Mai 2018 um 9 Uhr.

Bis zum 4. Mai bietet euch Sony ebenfalls ein interessantes Angebot an, in dessen Rahmen ihr eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft günstig verlängern oder erstmals erwerben könnt. Bis Anfang Mai könnt ihr eine 15-monatige Mitgliedschaft von PlayStation Plus zum Preis von nur 12 Monaten abschließen. Ihr erhaltet also momentan drei Monate gratis und spart dadurch insgesamt 24,99 Euro.

