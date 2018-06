Saturn - Großer Sale zur Fußball-Weltmeisterschaft

Kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland verteilt der Online-Händler Saturn derzeit fleißig Geschenke. So erhaltet ihr zum Beispiel beim Kauf von fünf Filmen oder Spielen die zwei günstigsten umsonst dazu. Ebenfalls interessant ist das Xbox One S-Bundle-Angebot inklusive sechs aktueller Games für nur 239 Euro!

Mitte Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Kurz vor dem Mega-Event veranstaltet der Online-Händler Saturn eine ganz besondere Aktion, in dessen Rahmen ihr zu jedem Aktionsprodukt ein Geschenk erhaltet. So könnt ihr im Rahmen der Aktionsangebote beispielshalber die Xbox One S mit insgesamt sechs Top-Spielen zum Sonderpreis von nur 239 Euro abräumen. Ihr spart insgesamt 60 Euro bei der Konsole sowie 150 durch die sechs Gratisspiele.

Aber Achtung, die Aktion ist nur noch bis zum morgigen Montag, den 4. Juni 2018 um 9 Uhr gültig!

Xbox One S 1TB + sechs Gratisspiele:

Xbox One S mit 1 TB Speicher

PUBG

Star Wars: Battlefront 2

Gears of War Ultimate Edition

Destiny 2

State of Decay 2

Halo 5: Guardians

Xbox One S-Bundle + 6 Games!

3 Kaufen + 2 Geschenkt

Beim Kauf von fünf Titeln aus allen CDs, Vinyls, DVSs, Blu-rays und Games erhaltet ihr derzeit bei Saturn einen Nachlass in Höhe der zwei günstigsten Artikel.

Games: 3 Kaufen + 2 Geschenkt

Musik: 3 Kaufen + 2 Geschenkt

Filmen: 3 Kaufen + 2 Geschenkt

PlayStation 4-Bundle für 299 Euro

Für nur 299 Euro erhaltet ihr bei Saturn derzeit eine PS4 mit 1 Terabyte Speicher, die Fußballsimulation FIFA 18 sowie einen 2. DualShock 4 Wireless Controller. Ihr spart bei diesem Angebot insgesamt 70 Euro.

PlayStation 4 mit 1 TB Speicher

FIFA 18

2. DualShock4 Controller

14 Tage PS Plus

Angebot: PlayStation 4-Bundle

Nintendo Switch-Bundle für 299 Euro

Solltet ihr noch kein Besitzer einer Nintendo Switch sein, dann könnt ihr dies nun ändern. Bei Saturn wird die Hybrid-Konsole samt Mario Kart 8 sowie einem extra Wired Controller für 299 Euro angeboten. Spiel und Controller gibt es gratis als Geschenk dazu. Ihr spart insgesamt 85 Euro.

Nintendo Switch

Mario Kart 8

Wired Controller

Angebot: Nintendo Switch-Bundle

4K-Fernseher + PS4 Slim für 1.299 Euro

Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen 4K-Fenseher sein, könnte euch das folgende Angebot eventuell interessieren. Im Rahmen der Aktion erhaltet ihr beim Kauf des Sony KD-65XE8505 mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll als Geschenk eine PlayStation 4 Slim dazu. Während der Fernseher vorher noch mit 1.699 Euro zu Buche geschlagen hat, wird dieser nun für 1.299 Euro angeboten - ihr spart also 400 Euro. Insgesamt spart ihr bei diesem Angebot sogar satte 679 Euro!

Angebot: 4K-Fernseher + PS4 Slim

Beim Kauf eines DualShock 4 Wireless Controller für die PS4 erhaltet ihr außerdem ein PlayStation FC Trikot - Deutschland gratis dazu. Dieses kostet normalerweise 29,99 Euro.

