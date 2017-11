Saturn - 3 Spiele zum Preis von 2 - ohne Ausnahme

Bei Saturn könnt ihr 3 Spiele zum Preis von 2 kaufen. Die 3-für-2-Aktion geht noch bis Samstag und gilt auch für bereits reduzierte Games. Weitere Angebote zur Saturn Black Week findet ihr ebenfalls in dieser Deals-News.

Wer neue Games für seine PlayStation 4, Xbox One, PC oder Nintendo Switch braucht, sollte sich die 3-für-2-Aktion bei Saturn einmal genauer ansehen. Auf Saturn.de gibt es drei Spiele zum Preis von zwei. Die Angebote können sogar miteinander kombiniert werden.

Hier geht es direkt zum Deal:

3-für-2-Aktion auf Saturn.de aktivieren

Final Fantasy XV in der limitierten Steelbook-Edition kostet beispielsweise nur 15 Euro und kann im 3-für-2-Deal in den Warenkorb gelegt werden. Spiele werden grundsätzlich nicht von der Aktion ausgenommen, sodass ihr für drei 70€-Titel statt 210€ nur 140€ zahlt.

Die Angebote gelten für Spiele genauso wie für Musik (CDs und Schallplatten) und Filme (DVDs und Blu-rays). Serien, Sammler-Editionen und DLCs können ausgenommen werden, stellen aber logischerweise auch kein Spiel oder Film dar.

3-für-2-Angebot für Spiele, Filme und Musik

Saturn gibt noch folgende Hinweise:

Wählen Sie aus unserer "3 für 2 Aktion“ drei Titel aus und Sie erhalten den günstigsten Artikel kostenlos dazu. So geht’s: Einfach die gewünschten Artikel auswählen und in den Warenkorb legen. Der Rabatt wird beim Checkout automatisch vom Gesamtpreis abgezogen. Rückgabe online nur wenn alle drei Titel zusammen zurückgegeben werden. Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

An der Aktion nehmen alle verfügbaren CDs, Vinyls, DVDs, Blu-Rays & Games teil.

Von der Aktion ausgeschlossen sind Artikel, die nach dem 25.11. 23:59 Uhr veröffentlicht werden.

Aktion gültig vom 21.11. 20:00 Uhr - 25.11.2017 23:59 Uhr.

Wir werden für diesen Beitrag nicht bezahlt. Da alle Links jedoch Affiliate-Links sind, handelt es sich hier um Werbung. Wir erhalten eine kleine Provision beim Kauf.

Seitenauswahl