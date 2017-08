Die Säulen der Erde - Releasedaten für Buch 2 und 3 bekannt gegeben

Auf der gamescom 2017 gab Daedalic Entertainment bekannt, wann die Geschichte von Die Säulen der Erde endlich weitergeht. Außerdem durften wir als Presse bereits ein wenig in die interaktive Novelle hineinschnuppern.

Als große Adventure-Freunde war es für uns natürlich selbstverständlich, dass wir auf der gamescom 2017 auch bei Daedalic Entertainment vorbeischauen und uns nähere Informationen zur Zukunft von Die Säulen der Erde besorgen mussten.

Das stark narrativ orientierte Adventure erscheint in drei Teilen, hier „Bücher“ genannt. Während Buch 1 erst in diesem Monat erschien und uns absolut zu begeistern verstand, war bisher unklar, wann es weitergehen würde – bis jetzt: Auf der gamescom gab der Entwickler nämlich bekannt, dass Buch 2 noch in diesem Jahr, genauer gesagt im Dezember 2017, erscheint, während Buch 3 irgendwann im ersten Quartal 2018 veröffentlicht wird.

Im Spiel folgen wir den Hauptfiguren Philip, Jack und Aliena. Obwohl der bekannte Roman von Ken Follett als Grundlage für die interaktive Novelle diente, ist diese keine exakte Umsetzung. Durch unsere Entscheidungen können wir nämlich nicht nur Geschehnisse aus dem Original verändern, sondern auch das Schicksal der Charaktere beeinflussen.

Auf der gamescom hatte die Presse die Möglichkeit, Buch 2 bereits anzuspielen und so einen ersten Eindruck der kommenden Ereignisse zu erhaschen. Damit auch ihr nicht zu kurz kommt, veröffentlichte Daedalic Entertainment auch ein entsprechendes Gameplay-Video, das ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik findet:

