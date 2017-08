Die Säulen der Erde - Offizieller Launch-Trailer

Mit einem Launch-Trailer machen Daedalic Entertainment und Bastei Lübbe auf die heutige Veröffentlichung des interaktiven Thrillers Die Säulen der Erde aufmerksam.

Am heutigen Dienstag erscheint Daedalics interaktiver Thriller Die Säulen der Erde für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Passend dazu haben Daedalic Entertainment und Bastei Lübbe den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Das Spiel wird auf insgesamt drei Bücher mit je sieben Kapiteln aufgeteilt.

Käufer des ersten Buchs (Buch 1: Aus der Asche) erhalten die zwei folgenden Bücher (Buch 2: Wer den Wind sät, Buch 3: Im Auge des Sturms), sobald diese veröffentlicht sind.

"Die Säulen der Erde" ist eine Adaption von Ken Folletts gleichnamigem internationalen Bestseller und erzählt die Geschichte des Dorfs Kingsbridge auf eine neue, interaktive Weise. Begib dich in die Rollen der Roman-Protagonisten und erkunde ein zum Leben erwecktes, mittelalterliches England. Nimm Einfluss auf die Handlung der Geschichte in einem Spiel, das auf Erkundung, Entscheidungen und Dialogen basiert.

Worum geht es in Die Säulen der Erde?

"England im 12. Jahrhundert: In einer Zeit von Armut und Krieg errichtet ein Dorf eine Kathedrale, die der Bevölkerung Wohlstand und Sicherheit bringen soll. Im Kampf ums Überleben verflechten sich die Schicksale der Protagonisten zunehmend. Philip, ein Mönch, wird zum Prior der kleinen Abtei von Kingsbridge ernannt. Währenddessen wird ein Junge namens Jack von seiner geächteten Mutter im Wald aufgezogen. Eine Lehre zum Steinmetz ist der erste Schritt auf seinem Weg zum begabten Baumeister. Zusammen mit der in Ungnade gefallenen Adligen Aliena beginnen Jack und Philip den Bau einer der prachtvollsten Kathedralen, die England je sehen wird.", so die offizielle Beschreibung auf Steam.

Den offiziellen Launch-Trailer findet ihr in unserer Videorubrik.

