S.T.A.L.K.E.R. 2 - Spiel offiziell angekündigt, grober Release-Zeitraum bekannt

Der Survival-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2 wurde offiziell angekündigt. Eine zugehörige Webseite ist bereits online. Die Entwickler haben dies nun mehrfach bestätigt.

Noch vor der E3 2018 ist die erste große Spielebombe geplatzt. Die Webseite von S.T.A.L.K.E.R. 2 ist online gegangen. Zu sehen ist im Grunde nicht viel, doch es gibt eine Ausnahme - der offizielle Release-Zeitraum wurde verkündet. So erhalten wir zumindest das Jahr der Veröffentlichung. Der Titel soll nämlich im Jahre 2021 erscheinen.

S.T.A.L.K.E.R. 2 in Entwicklung

Eine traumhafte Vorstellung für jeden Fan des Franchises rund um S.T.A.L.K.E.R. wurde somit über Nacht Wirklichkeit. Sergiy Grygorovych von GSC Game World hat dies zuerst auf seiner Facebook-Seite geteilt. In seinem Posting heißt es:

"Heute am 15. Mai 2018 erkläre ich offiziell: GSC Game World entwickelt S.T.A.L.K.E.R. 2!"

Auf der Webseite von GSC Game World, die ihren Sitz in der Ukraine haben, sehen wir nochmals die Bestätigung, dass sie an dem Titel arbeiten. Damit geht der Survival-FPS in eine neue Runde. So war S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat aus dem Jahre 2009 bislang das letzte Game der Marke. Insgesamt verkaufte sich das Franchise in Hinsicht auf alle Spiele rund fünf Millionen Mal. An diesen Erfolg möchten die Entwickler mit S.T.A.L.K.E.R. 2 nun anknüpfen.

RAGE 2 ebenfalls in Produktion

Und falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Erst kürzlich wurde RAGE 2 von Bethesda offiziell angekündigt und im Trailer vorgestellt. Shooter-Fans dürfen sich demnach auf rosige Zeiten freuen!

RAGE 2 Erster geleakter Teaser bestätigt den Titel