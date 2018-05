S.T.A.L.K.E.R. 2 - Der Grund für die frühe Ankündigung

Entwickler GSC Game World möchte im Rahmen der E3 2018 nach einem geeigneten Publisher für S.T.A.L.K.E.R. 2 suchen. Der Hype und die Aufmerksamkeit rund um die kürzlich stattgefundene Ankündigung des Survival-Shooters soll bei der Suche helfen.

Mitte Mai hat Director of Publishing Sergiy Grygorovych von Entwickler GSC Game World auf der eigenen Facebook-Seite die Arbeiten an S.T.A.L.K.E.R. 2 offiziell bekannt gegeben. Auf der Webseite von GSC Game World gab es kurze Zeit später die Bestätigung.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Spiel offiziell angekündigt, grober Release-Zeitraum bekannt

Publisher-Suche auf der E3

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat aus dem Jahre 2009 ist bislang der letzte Ableger der bekannten Marke, die rund um den Unglücksmeiler in Tschernobyl angelegt ist. Einen Publisher haben die Entwickler jedoch noch nicht an Bord. Dies sei der Grund für die sehr frühe Ankündigung - der Release ist bisher lediglich mit 2021 angegeben.

Auf der E3 2018 im Juni möchte man einen geeigneten Publisher suchen. Derzeit befindet sich das Spiel noch in der Design-Document-Phase. Die Aufmerksamkeit sowie den Hype der Medien in Bezug auf die Ankündigung von S.T.A.L.K.E.R. 2 möchte man nutzen, um einen Vertrag abzuschließen.

In der nächsten Zeit werden wir sicherlich nicht mehr allzu viele Nachrichten rund um den kommenden Shooter präsentiert bekommen. Mit einem geeigneten Publisher an der Seite dürften die Zeichen rund um einen neuen Teil aber recht gut aussehen. Drücken wir den Jungs und Mädels von GSC Game World die Daumen!