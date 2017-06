Rust - Survival-Titel wurde 329.970 Mal zurückgegeben

Sonderlich oft sprechen Entwickler nicht über die Rückgabequote ihrer Spiele auf Steam. Das Studio hinter dem Survival-Titel Rust hat nun allerdings Details zur Rückgabequote ihres Spiels verraten.

Seit Mitte 2015 bietet Steam die Möglichkeit der Rückerstattungen an. Das bedeutet, dass Spiele, die bei Steam erworben worden sind innerhalb von 14 Tagen bei Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden können. Allerdings dürft ihr das entsprechende Spiel nicht länger als 2 Stunden gespielt haben.

Wie viele Spiele wirklich wieder zurückgegeben werden, verraten die Verantwortlichen Publisher und Entwickler in der Regeln eher ungern. Game-Designer Garry Newman und sein Entwicklerstudio Facepunch Studios haben sich nun via Twitter zu der Rückgabequote ihres Survival-Titels Rust geäußert. Insgesamt ist das Spiel 329.970 Mal zurückgegeben worden. Dadurch sind stolze 4.382.032 US-Dollar, umgerechnet rund 3,9 Millionen Euro rückerstattet worden.

Gründe dafür sind laut Newman unter anderem: "Kein Spaß" und "schlechte Performance". Auch Dean Hall meldete sich in Bezug zu diesem Thema zu Wort und verriet, dass die Umtausch-Zahlen bei seinem Titel Out of Ammo ähnlich aussehen würden. Bei Steam Sales würden diese Zahlen zusätzlich auf etwa 10 Prozent ansteigen.

Für sonderlich kritisch hält Newman die Rückgabefunktion von Steam allerdings nicht: "Ich denke auf lange Sicht, wenn die Leute das Erstattungssystem kennen, machen wir wahrscheinlich eher mehr Umsatz, als wir verlieren.

Added sales stats to our backend today. These are Rust's real Steam Refund figures. pic.twitter.com/IhjUsJUN9N — Garry Newman (@garrynewman) 28. Juni 2017

