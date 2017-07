RuneScape - Bald auch als Mobile-Version erhältlich

(Old School) RuneScape gehört schon seit vielen Jahren zu den aktivsten und ältesten MMORPG's. Nachdem das Game im letzten Jahr sogar 15-jährigen Geburtstag gefeiert hat, gibt es jetzt gute Neuigkeiten für alle Smartphone-Nutzer.

Die Entwickler von RuneScape gehen den Wünschen der Fans nach und haben eine mobile Umsetzung für Old School RuneScape und RuneScape programmiert, die schon bald veröffentlicht werden sollen. Gut 90% der aktiven Spieler haben sich diesen Schritt gewünscht. Damit habt ihr schon bald die Möglichkeit, die beiden Kultgames auf dem Smartphone und Tablet zu spielen.

Bereits im Winter ist der Release für die Mobile-Version von Old School RuneScape geplant. Später soll dann noch RuneScape folgen. Das Besondere: Ihr werdet die Möglichkeit haben, eure Spielstände vom PC direkt auf das Handy zu laden und so euren Charakter beizubehalten. Ihr seid allerdings nicht an das Handy gebunden, ihr könnt immer wieder hin und her wechseln für größtmöglichen Komfort und sofort an der Stelle weiterzocken, an der ihr euch zuletzt ausgeloggt habt.

Infos zu RuneScape

