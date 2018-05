Role Play Convention - Die besten Cosplays der RPC 2018 - kreativ und eindrucksvoll!

Die RPC 2018 hatte in diesem Jahr abermals viel zu bieten und sie entpuppt sich jedes Jahr aufs Neue als abwechslungsreiche Convention, die nicht nur für Role-Play-Fans ein Muss darstellt. Wir haben ein paar Eindrücke von der Messe in Cosplay-Form für euch gesammelt!

Die Tore der Role Play Convention 2018 sind wieder geschlossen. Erneut müssen wir uns ein ganzes Jahr gedulden, bis es wieder so weit ist. Doch die RPC 2018 hatte in diesem Jahr viel zu bieten. Zahlreiche Attraktionen, Aussteller, Fotografen, Illustratoren und unzählige Sperenzien haben zu einem wundervollen Gesamteindruck beigetragen. Und wie in jedem Jahr durften wir neue Erfahrungen mit wunderbaren Menschen sammeln.

Natürlich durften zahlreiche Cosplayer nicht fehlen, so ist das Phänomen "Cosplay" doch mittlerweile auf vielen Conventions als etablierter Bestandteil zugegen. Wir haben uns auf der RPC 2018 umgesehen und ein paar besonders kreative und eindrucksvolle Kostümierungen bekannter Anime-, Film-, Serien- oder Spielfiguren ausfindig gemacht. Diese Cosplays möchten wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten!

Hier geht es zur Galerie "Best Cosplays of RPC 2018". Welches Cosplay gefällt euch besonders gut? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare.

Nachfolgend haben wir alle Cosplayer aus der Galerie aufgezählt und verlinkt!

Wenn ihr noch mehr Cosplayer seht, die in der Aufzählung fehlen, dann kontaktiert uns bitte umgehend!