Role Play Convention - Alle Infos zur RPC 2018 - Takeshis Castle ist vor Ort!

Die RPC 2018 steht vor der Tür! Die Tore der Role Play Convention 2018 werden in diesem Jahr abermals für zwei Tage geöffnet sein. Wir haben schon jetzt die wichtigsten Infos für euch zusammengetragen! Die Tickets können bereits jetzt vorbestellt werden.

Update: Bereits in wenigen Tagen öffnen die Tore der Role Play Convention 2018. An dieser Stelle möchten wir noch einmal alle Fans von Takeshi´s Castle darauf hinweisen, dass die RPC mit einer besonderen Idee auftrumpft. Das beste Hindernis, das Honigwaben-Labyrinth, wird vor Ort aufgebaut. Hier müsst ihr aus dem Labyrinth entfliehen und womöglich gegen Dämonen ankämpfen, die sich euch in den Weg stellen. Alle weiteren Infos findet ihr hier! Und nachfolgend haben wir alles Wissenswerte zur RPC 2018 für euch aufgezählt!

Originalmeldung: Auch in diesem Jahr dürfen sich alle Rollenspieler auf der RPC 2018 einfinden. Die Role Play Convention wird 2018 wieder in Köln stattfinden und es warten zahlreiche Eindrücke, Erlebnisse und Erinnerungen. Falls ihr euch für Science-Fiction und Fantasy interessiert, seid ihr hier mit Gleichgesinnten vor Ort an der richtigen Adresse!

Das Event findet wie gewohnt über mehrere Tage verteilt innerhalb des Geländes der Koelnmesse statt. An zwei Tagen, dem 12. und 13. Mai 2018, sind die Tore in eine andere Welt voll mit Roleplay und zugehöriger Popkultur geöffnet. Vor Ort dürft ihr an Workshops teilnehmen, den Mittelaltermarkt besuchen, Aussteller und Cosplay Contests bestaunen, an Signierstunden teilnehmen und euch an der wundervollen Stimmung erfreuen. Auch für Gamer dürfte sich ein Besuch lohnen. So stellen namenhafte Publisher in jedem Jahr neue interessante Spiele vor.

Stargäste: Schauspieler, Cosplayer und mehr!

Diverse Stargäste sind jetzt schon bestätigt. Allem voran werdet ihr auf Eugene Simon (Lancel Lannister), Ian McElhinney (Barristan Selmy) und Dominic Carter (Janos Slynt) treffen können, die mit ihrer schauspielerischen Leistung in Game of Thrones viele Fans überzeugen konnten. Und falls ihr auf Star Wars steht, dann wird euch Admiral Ackbar mit dem allseits bekannten Zitat "It's a trap" sicherlich geläufig sein. Der Schauspieler Tim Rose aus Episode VII und VIII wird der RPC ebenfalls einen Besuch abstatten.

Doch auch Cosplayer, Autoren, Fotografen und Illustratoren und weitere Roleplay-Fans sind mit von der Partie. Beispielsweise sind Sven Kinader Art, Maul Cosplay, Anissa Cosplay, Lightning Cosplay, ItsKelpie Cosplay, Pushel's Cosplay oder auch BlackCat - BodyArts vor Ort und bereits bestätigt. Auch internationale Größen wie Jannet Incocosplay sind dabei. Letztere kommt extra aus Russland und auch die Kollegen von AvP Universe Predator (Clan German) sind in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Doch das waren noch lange nicht alle Gäste!

Unterhalb der News haben wir einen Video-Ersteindruck von der RPC 2017 für euch eingebunden. Hier seht ihr einige Bilder von der Roleplay Convention innerhalb der Koelnmesse aus dem letzten Jahr.

Role Play Convention Wir lieben Rollenspiele und das ist auch gut so

Tickets im Vorverkauf

Falls ihr euch schon jetzt für einen Besuch entscheidet, könnt ihr die Tickets bereits vorbestellen. Unter den nachfolgenden Links gelangt ihr direkt zum digitalen Ticketshop.

Wichtig: Der zugehörige Fahrausweis berechtigt euch im Messezeitraum zur An- und Abfahrt (Besuch der Messe mit der 2. Klasse) im erweiterten Netz der VRS. Davon ausgeschlossen sind die Züge des IC/EC und der iCE. Ein Lichtbildausweis mit der Eintrittskarte dürft ihr zudem nicht vergessen!